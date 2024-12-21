Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projeleriyle kadınların sosyal ve kültürel hayata katılımını destekliyor. “Adım Adım Manisa” projesinin ardından başlatılan “Adım Adım Kula” projesi kapsamında, kent merkezinde yaşayan 56 kadın, Kula’yı ziyaret etti. İlçedeki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, Peri Bacaları, tarihi camiler ve Kula evleri gibi önemli yerleri gezdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Adım Adım Manisa" projesinin ardından, "Adım Adım Kula" projesi de başladı. Kadınların sosyal hayata katılımını desteklemeye ve kentin köklü tarihi mirasını tanıtmaya yönelik düzenlenen proje, halkın yoğun talebi üzerine hayata geçirildi. Manisa’dan Kula’ya hareket eden kadınlar, Büyükşehir görevlileri eşliğinde Kula’nın kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetti. Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, Jeolojik geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan Kula Peri Bacaları, tarihi camiler, Kula evleri ve tarihi Beyler Evi gibi önemli mekânları ziyaret eden kadınlar, ilçenin tarihini yakından tanıma imkânı buldu.

Gezi sırasında Kula’nın eşsiz güzellikleri çekilen fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirildi. Özellikle Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılan Tarihi Beyler Evi, büyük ilgi gördü. Gezinin sonunda kadınlar, bu anlamlı etkinlik için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiklerini ifade etti.