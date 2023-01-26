Manisa’da 3’üncüsü düzenlenen Tesettür Moda ve Alışveriş Festivali yoğun ilgiyle başladı. Festivalin açılışına gelen ilk 100 kişiye girişte 100 TL’lik hediye çeki dağıtılırken, vatandaşlar sırayla içeri alınarak ucuz alışverişin keyfini yaşadı.

Manisa’da 3’üncüsü düzenlenen Tesettür Moda ve Alışveriş Festivali yoğun ilgiyle başladı. Festivalin açılışına gelen ilk 100 kişiye girişte 100 TL’lik hediye çeki dağıtılırken, vatandaşlar sırayla içeri alınarak ucuz alışverişin keyfini yaşadı.

Manisa’da 29 Ocak tarihine kadar devam edecek olan Tesettür Moda ve Alışveriş Festivali Manisa Fuar Merkezinde başladı. Saat 11.00’da kapılarını açan festivale gelen ilk 100 kişiye 100 TL hediye çeki verileceğinin açıklanması festivale olan ilgiyi daha da artırdı. Açılış öncesi uzun kuyruklar oluşurken, festivali düzenleyen firmanın ortaklarından Altan Doğan tarafından açılışta ilk gelen 100 kişiye 100 TL’lik hediye çeki dağıtıldı. SNS Fuarcılık ve Met Festival ortaklığında yürütülen ’Tesettür Moda ve Alışveriş Festivali’nde 50’ye yakın farklı mağaza ve firmanın indirimli ürünleriyle ilk günden Manisalılar tarafından büyük ilgi gördü.

Festivali düzenleyen firmanın ortaklarından Onur Öztatlıcı ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Farklı şehirlerde tesettür giyim moda ve alışveriş festivalleri düzenliyoruz. Manisa’daki 3’üncü festivalimiz. Konseptimiz tesettür giyim, kadın giyim, moda, alışveriş, ayakkabı, çanta, takı gibi kadınlara hitap eden tüm ürünleri festivalimizde bulabilirsiniz. Manisa Fuar merkezinde 50’ye yakın mağazamızla geldik. Seçkin butikler var. Festivale özel, Manisalı hanımlara özel yüzde 50’ye varan indirimli ürünler var. Bugün başladık ve pazar günü akşam 22.00’a kadar devam edecek. Bu 3’üncü festivalimiz oluyor. Bugüne kadar festivallerimiz hep yoğun ilgiyle geçti. Biz Manisa halkını seviyoruz, onlar da bizi bağırlarına bastı. Yoğun katılım gösteriyorlar. Onlar içinde güzel bir sosyal aktivite oluyor hem de indirimli ürünlerden yararlanmış oluyorlar."

Bugün başlayan festival 29 Ocak Pazar akşam 22.00’a kadar devam edecek.