Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesinde eski yöntemlerle tütün yetiştiren üretici Leyla Zeybek 8 dekarlık tarlasına dikimini yaptığı tütünlerden 500 kilogram tütün elde etti.

Havaların kurak gitmesi nedeniyle verim kaybının olduğunu ifade eden tütün üretici Leyla Zeybek, "Tarlaya diktiğim tütün fidelerinden sonra hiç tarım ilaçlaması yapmadım. Bu yıl kurak hava nedeniyle beş yüz kilo tütünüm oldu. Kurutmasını da eskiden olduğu gibi dizerek kurutma yaptım. Yeni sistem elekler üzerinde oluyor ben bildiğim gibi eskisi gibi yaptım.” dedi.

2024 yılı ürünü olan tütünleri balyalamak için tavlama yaptığın belirten Leyla Zeybek, “Tek beklentim avans fiyatı ile birlikte tütünün alım fiyatının 200 TL olarak verilmesini temenni ediyorum.” diye konuştu.