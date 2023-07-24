Manisalı judocular, Denizli’de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Finalleri’nde erkeklerde takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Türkiye Finalleri 22-23 Temmuz tarihlerinde Denizli’de yapıldı. Manisalı judocular, büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan müsabakalarda erkeklerde takım halinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Müsabakalarda 3 altın, 2 bronz madalya kazanan judocular, şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Final müsabakaları sonunda 55 kiloda Arda Düzce, 60 kiloda Hüseyin Ertem ve 66 kiloda Arda Kamal Türkiye şampiyonu olurken, 66 kiloda Vatan Sever ile 46 kiloda Alperen Şensöz Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca 34 kiloda Ali Çam ile 42 kiloda Mert Öztürk de Türkiye beşincisi oldu. Sporcuları ve antrenörleri kutlayan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, elde edilen başarıların gurur verici olduğunu söyleyerek, "Manisa’mızı Türkiye şampiyonluğuna ulaştıran sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.