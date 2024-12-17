Manisa basınında uzun yıllar emek veren ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı 92 yaşında hayatını kaybeden Esma Erdem memleketi Demirci ilçesinde toprağa verildi.

Manisa’nın Demirci ilçesinde uzun yıllar basında emek veren ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Esma Erdem için Demirci ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Hacı Hasan Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Erdem’in cenazesi Alaca Camisine getirildi.

İkindi namazının ardından düzenlenen törene Erdem’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara, Basın İlan Kurumu İzmir Bölge Müdürü Gökhan Eren de katıldı. Öte yandan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç da cenaze töreni için çenelk gönderdi.

Sürekli basın kartı sahibi Erdem’in cenazesi, cenaze namazının ardından Demirci Kabristanlığına defnedildi.

Esma Erdem’in meslek hayatı

Merhum eşi Namık Kemal Erdem’le 1954 yılında "Yeşil Simav" gazetesi çıkararak basın sektörüne giren Esma Erdem, ailesiyle 1983 yılından beri Halıkent Gazetesi, 1985 yılından beri de Gördes Gazetesini çıkarmaya devam ediyordu.

Gazeteciliğin yanı sıra matbaacılık da yapan Erdem’in oğlu Cengizhan Erdem ve torunu Namık Kemal Erdem de gazetecilik yapıyor.

Esma Erdem, 2022 yılında Demirci’de ’yılın ahisi’ seçilmişti.