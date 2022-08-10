Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan Mahallesi Camii’nde Yaz Kur’an Kursu gören öğrencilere su tasarrufu eğitimi verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan Mahallesi Camii’nde Yaz Kur’an Kursu gören öğrencilere su tasarrufu eğitimi verdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, son dönemlerde yaşanan kuraklık ve bu duruma nasıl engel olunabileceğini anlatmak amacıyla, 2018 yılından bu yana 15 binden fazla öğrenciye ulaşarak su tasarrufu konusunda eğitim verdi. Yaz aylarında da Kur’an Kursu öğrencilerine eğitimler verilmeye devam ediliyor. Bu çerçevede Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Yunusemre ilçesi Pelitalan Mahallesi Camii’nde Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine su tasarrufu konusunda bir eğitim verdi. Eğitimde, Abone İşleri Dairesi Başkanlığından Süleyman Baki, öğrencilerden suyu tasarruflu kullanmalarını ve ailelerine de bu eğitimde öğrendiklerini anlatmalarını hususunda bilgiler verdi. Eğitimde Abone İşleri Şube Müdürü Kerem Çetin de bulundu. Eğitim sonunda öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyeleri verildi.

MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, daha önceden İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan ortak çalışma sayesinde il genelinde 15 binin üzerinde öğrenciye ulaşarak su tasarrufu konusunda eğitim verdiklerinin altını çizerek, “Suyun tasarruflu kullanılması konusunda idare olarak elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz. Gelecek nesillere temiz ve içilebilir su bırakmak tek amacımız. Çocuklarımızın bu konuda bilgilendirilmesi ve yetiştirilmesine çok önem veriyoruz. Eğitim 7 gün 24 saat yer ve mekan gözetmeksizin diğer kurumlarımızın da katkılarıyla her noktada verme gayretindeyiz. Bu konuda bizlere destek veren İl Müftümüze, kıymetli personellerine, değerli ailelerimize, Kur’an Kursu öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız almış oldukları bu eğitimi hayatın her alanında, önce aile ortamında, daha sonra okul ortamında ve sosyal ortamda su tasarrufuyla ilgili gerekli tedbirleri alıp çevresindekileri de bilinçlendireceklerdir” diye konuştu.