Manisalı çocukların sosyalleşmelerini sağlamak adına Büyükşehir Belediyesi, 150 çocuğu İzmir’deki Aşık Veysel Buz Pisti’nde buz pateni ile tanıştırdı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Projeler Gençlik Spor Şube Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde organize edilen etkinliğe Yunusemre Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi personelleri ve mahalle muhtarları da katılım gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarla alınan çocuklar, İzmir’deki Aşık Veysel Buz Pisti’ne giderek eğlenceli ve unutulmaz dakikalar geçirdi.

İlk kez buz pistine çıkan 150 çocuğa, uzman antrenörler eşliğinde temel ve teorik eğitim verildi.

Çocuklar hem spor yapmanın hem de yeni bir aktiviteyi deneyimlemenin keyfini yaşadı. Eğlenceli zaman geçiren çocuklar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti. Etkinlik dönüşünde çocuklara, Büyükşehir Belediyesi tarafından özel hazırlanan ve içerisinde kırtasiye malzemeleri olan çantalar hediye edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa’da sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesini önemsediklerini belirterek, bu tür etkinliklerle çocukların yüzlerini güldürmeye devam edeceklerini söyledi.