Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Şehzadeler Belediyesi ile birlikte hazırladığı ve Manisa’da ilk kez kurulan Yeni Yıl Panayırı Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce vatandaşı ağırladı, çocuklar kendilerine yönelik atölyelerde gönüllerince eğlendi.

Manisa’nın kalbinde kurulan panayırda her yaş grubu için çeşitli etkinlikler düzenlendi; kurulan stantlarda yeni yıl hediyelikleri Manisalılarla buluşturuldu.

Yeni yıl panayırına yoğun ilgi

Manisa’da ilk kez kurulan yeni yıl panayırı Manisalılardan yoğun ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan panayırda yapılan etkinliklere katılan binlerce kişi keyifli anlar yaşadı. Yeni yıl panayırında Manisa Büyükşehir Belediyesi çocukları da unutmadı. Etkinliğe katılan minikler, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nin düzenlediği yüz boyama, kartondan şapka yapımı, boyama ve el işi atölyelerinde yeni yıl neşesini paylaştı. Minikler bu etkinliklerde hem eğlenip hem de el becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri öğrencileri de Cumhuriyet Meydanı’ndaki özel oyun alanında birbirinden keyifli aktivitelerde yer aldı. Öğrenciler, atölye çalışmaları ve oyunlarla yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşadı.

Konserle açılışı gerçekleştirilen yeni yıl panayırı DJ performansı ve konserlerle devam etti. Fotoğraf çekim alanları, yemek kalanları, hediyelik eşya stantları, yetişkinlere özel atölyeler kurabiye ve nail art atölyeleri gerçekleştirilen panayır Manisa’ya unutulmaz anlar yaşattı.