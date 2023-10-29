Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Alime Oyar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında mutluluk ve gururu bir arada yaşıyor.

1 Temmuz 1923 yılında dünyaya gelen 100 yaşındaki Alime Oyar, yaşamını Salihli’de sürdürüyor. Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve protokol üyeleri, Cumhuriyet’in asırlık çınarını evinde ziyaret etti. Ziyarete Kaymakam Sağlam’ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve Salihli Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Alim Yavuz eşlik etti. Ziyarette konuşan Salihli Kaymakamı Mehmet Kâmil Sağlam, "Cumhuriyet coşkusunu yaşadığımız bugünlerde, Cumhuriyetimizle yaşıt büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını almak ve onlara minnettarlığımızı ifade etmek istedik." dedi.

73 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan 100 yaşındaki Oyar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Cumhuriyet’le yaşıt olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.