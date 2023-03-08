Tüm Türkiye’nin tek yürek olduğu deprem facialarının ardından, Manisa’nın Ahmetli ilçesinde ikamet eden 3 kuzen, bölgedeki depremzedelere destek olabilmek amacıyla kendi imkânlarıyla hızla karavan üretimine başladı. Bölgedeki karavan ihtiyacı üzerine karavan üretimi arttırılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de karavanların montajı için alanında uzman personelin desteğini sağladı.

Tüm Türkiye’nin tek yürek olduğu deprem facialarının ardından, Manisa’nın Ahmetli ilçesinde ikamet eden 3 kuzen, bölgedeki depremzedelere destek olabilmek amacıyla kendi imkânlarıyla hızla karavan üretimine başladı. Bölgedeki karavan ihtiyacı üzerine karavan üretimi arttırılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de karavanların montajı için alanında uzman personelin desteğini sağladı.

Büyük deprem felaketleri sonrası tüm Türkiye adeta tek yürek oldu. Manisa’nın Ahmetli ilçesinde ikamet eden ve inşaat- enerji sektörü üzerine çalışan kuzenler Uğur, Onur ve Yasin Ünsal da bölgedeki depremzedelere yardım edebilmek amacıyla hızla harekete geçti. Depremzedelerin barınması için, kendi imkânlarıyla ilk etapta 11 karavan üreten Ahmetlili kuzenler, AFAD’ın desteğiyle 11 karavanı bölgeye ulaştırdı. Bölgedeki karavan ihtiyacı üzerine çalışmalarına devam eden çalışan Uğur, Onur ve Yasin Ünsal, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli Belediyesi ve iş insanlarının desteğiyle karavan üretimine devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş de Ahmetli’de devam eden karavan üretimini takip ederek, ekiplere kolaylıklar diledi. Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılınç da, Memiş’e incelemeleri sırasında eşlik etti.

Teşekkür etti

Karavanları kısa süre içerisinde bölgedeki depremzedelere teslim etmek istediklerini belirten Onur Ünsal, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ahmetli Belediyesinin, yer ve personel anlamında verdikleri destek için teşekkür ediyorum” dedi.