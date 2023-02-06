Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde büyük bir hasarın yaşandığı deprem bölgesine, Manisa’dan gönderilecek ekipler ve yardımlara ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde büyük bir hasarın yaşandığı deprem bölgesine, Manisa’dan gönderilecek ekipler ve yardımlara ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Vali Yaşar Karadeniz’in başkalığında gerçekleştirilen toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Vali Yardımcıları Mesut Eser ve Mustafa Yıldız ile kurum yetkilileri katıldı.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen toplantıda deprem bölgesinde yapılan çalışmaları yakından takip eden Vali Karadeniz, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve çevre illerde hissedilen depremde vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, depremden etkilenen tüm vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Tüm ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde depremden etkilenen vatandaşların yanında olduğunu da ifade eden Vali Karadeniz, bölgede ihtiyaç duyulan malzeme, ekipler ve yardımlara ilişkin yetkililerle istişarede bulundu.

Toplantıda, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerden hissedilen deprem sonrası Manisa İl AFAD Müdürlüğünden; 1 il müdürü, 1 şoför, 1 şube müdürü, 2 mühendisin Kahramanmaraş’a hareket ettiğini ayrıca Manisa İl AFAD Müdürlüğünden; 13 arama kurtarma teknisyeni, 4 araç, İl Sağlık Müdürlüğünden; 3 ambulans, 2 UMKE aracı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından; 14 personel, 3 araç, AKUT arama kurtarma derneğinden; 14 gönüllü, 2 araç, ANDA Derneğinden 10 kişi, 2 aracın Osmaniye’ye gitmek üzere bu sabah 07.00 itibariyle yola çıktığı, bununla birlikte İl Sağlık Müdürlüğünden 3 ambulansın da deprem bölgesine hareket etmek üzere hazırlandığını belirtildi.