Manisa’nın Salihli ilçesinde daha önce mevsimlik işçilerin kullanımına sunulan 17 konteyner prefabrik ev, deprem bölgesine gönderildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde daha önce mevsimlik işçilerin kullanımına sunulan 17 konteyner prefabrik ev, deprem bölgesine gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken, Manisa’nın Salihli ilçesinde, Avrupa Birliği Projesinde mevsimlik işçilerin bazı mahallelerinde kullanımına sunulan 17 konteyner prefabrik ev depremzedelere gönderildi.

Salihli’den gönderilen konteyner prefabrik evlerin AFAD aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacağı öğrenildi.