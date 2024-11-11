Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirdiği, dijital dünyanın gözdeleri arsında gösterilen 2 yenilikçi proje, DorukCloud 22. Altın Örümcek Ödülleri’nde finale yükseldi. Yarışmada, toplam 1.156 başvuru arasından 244 proje finale kalmaya hak kazandı.

DorukCloud 22. Altın Örümcek Ödülleri’nde, finalist projeler belirlendi. Web Sitesi, Mobil Uygulama ve Dijital Pazarlama gibi ana kategoriler altında, 1.156 proje gerçekleştirilen yarışmaya katıldı. 51 uzman jüri üyesinin oylamasıyla, 26 farklı kategoride toplam 244 proje finalist olmaya hak kazandı. Finalistler, sektördeki en iyiler arasında yer almak için kendi kategorisindeki 10 proje ile rekabete girecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden 2 proje

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin acil durumlarda hızlı müdahaleyi amaçlayan ’Manisa İçin Acil’ ve eğitim alanında önemli yenilikler getiren ’Manisa İçin Eğitim’ projeleri, prestijli Altın Örümcek Ödülleri’nde finale yükseldi. Eğitim ve Mobil Uygulama- Hizmet kategorisinde yer alan Manisa’nın 2 yenilikçi projesi, https://altinorumcek.com/halk-oylamasi-giris/ adresinden yapılan halk oylamasında vatandaşların oylarına talip olacak.

Halk oylaması başladı

Finalist projeler için halk oylaması 8 Kasım’da başladı. 29 Kasım 2024 tarihine kadar yapılacak olan halk oylamasıyla, yılın en iyileri seçilecek. 26 farklı kategoride finalist olarak yarışan 244 proje, halkın oylarıyla ödüllerine kavuşmayı bekleyecek. Vatandaşlar, en çok beğendiği projelere oy vererek, onları zirveye taşıyabilecek.

Manisa İçin Acil projesi nedir?

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen ’Manisa İçin Acil’ uygulaması, acil durumlarda hızlı ve etkin bir müdahale sağlamak amacıyla Google Play ve App Store’da kullanıma sunuldu.

Manisa İçin Acil uygulaması, acil durumlara hızlı yanıt verme üzerine kurulmuş bir dijital platform olarak öne çıkıyor. Afet ya da acil bir olay yaşandığında, kullanıcılar uygulama üzerinden tek bir tuşla yardım çağrısında bulunabilecek ve otomatik olarak konum bilgileri ilgili ekiplerle paylaşılacak. Böylece sahada görevli olan belediye ekipleri, olay yerine en kısa sürede ulaşmak üzere harekete geçebilecek.

Manisa İçin Eğitim projesi nedir?

Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimine katkı sunmak için ’Manisa İçin Eğitim’ projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda, LGS’ye ve YKS’ye hazırlanan 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için alanında uzman öğretmenler tarafından canlı dersler veriliyor, öğrencilere interaktif ders ortamı ve anında soru sorma imkanı sunuluyor.