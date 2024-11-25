Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen etkinlikte “Serçenin Gözyaşı” filminin özel gösterimi yapıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Farkındalığı etkinliği düzenledi.

Etkinlikte 'Serçenin Gözyaşı' isimli film gösterimi ve ardından söyleşi yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, hem filmde oyuncu oldu hem de söyleşinin moderatörlüğünü üstlendi.

Soru cevap şeklinde ilerleyen söyleşi, sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe, filmin yönetmeni Aysun Akyüz Mehdiabbas, senaristi Şengül Boybaş, yapımcısı Bülent Erdinç ve oyuncu Soydan Soydaş katıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlayan etkinlikte katılımcılar hem film ekibiyle tanışma fırsatı yakaladı hem de söyleşiye katkı sağladı. Etkinlik sonunda sinemaseverler, film ekibiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.