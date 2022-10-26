Manisa’nın Alaşehir ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüphelinden 1’i tutuklandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüphelinden 1’i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde plakası belirtilmeyen bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda, 23,45 gram metamfetamin maddesi ile 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.O. (40) tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.