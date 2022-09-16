Manisa’nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Manisa’nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir eve baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 3 parça halinde 3,19 gram metamfetamin maddesi, 1,77 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 440 TL para ele geçirildi. Operasyonda C.Ş. (37) ve Z.S. (36) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ise bir evde yapılan aramada 8 parça halinde 10,49 gram metamfetamin maddesi, 3 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen C.Ş., Z.S., C.Ö. (32), F.E. (19) ve İ.E. (19) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.