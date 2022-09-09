Edinilen bilgiye göre Ankara - İzmir seferini yapan tren hemzemin geçitten geçmeye çalışan Şükrü Sever (26) kontrolündeki 09 SB 345 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, trenin önünde yaklaşık 500 metre raylarda sürüklendi. Sökeli genç Ziraat Mühendisi Şükrü Sever, olay yerine yaşamını yitirdi. 26 yaşında hayatını kaybeden Şükrü Sever, Söke’de faaliyet gösteren bir turşu fabrikasında Ziraat Mühendisi olarak görev yapıyordu.

Kimse keyfini bozmadı

Kimse keyfini bozmadı

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