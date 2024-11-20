Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kurumlar Arası Paylaşım Projesi (KUPA) kapsamında Sarıgöl’deki bir okul, ihtiyaçlarını Isparta’da bulunan başkan bir okuldan karşılayarak eksikliklerini tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki ve teknik ortaöğretim, okul ve kurumlarda mali kaynaklardaki israfının önlenmesi, bütçe imkânları ile eğitim ortamlarının etkin ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla hayata geçirdiği Kurumlar Arası Paylaşım Projesi (KUPA) sayesinde Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Bağlıca Halil Duran İlköğretim Okulu, eksik olan malzemelerini Isparta’da bulunan başka bir okuldan temin etti.

Sarıgöl Bağlıca Halil Duran İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet Balamutcu "MEB’in Kurumlar arası paylaşım projesi olan ’KUPA’ sayesinde okullarda kullanılmayan fazla araç gereçlerin bulunduğu sistemi inceledim. Okulumuzun sıra ve banklarla daha güzel olacağını düşünerek müracaat ettim. Isparta’da bulunan okul müdürü ile temasa geçip sıra ve bankları yerel imkanlarımızı kullanarak getirdik. Öğrencilerimiz bu sıraları çok sevdiler. Okul aile birliğimize teşekkür ediyorum. Okul ile ilgili her türlü araç gereç sistemde var. İhtiyacı olan okullarımız müracaat edebilir. Kullanılmayan araç gereçleri sisteme girerek başka öğrencilerin faydalanmasına imkan sağlıyor. 52 adet sıra ve bank takımı geldi. Isparta Ali Orhan Kirişoğlu İlkokulu müdür ve yardımcılarını teşekkür ederim." dedi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ise şunları söyledi: "Örnek niteliğindeki bu uygulama ile hem öğrencilerin mutlu olması sağlandı hem de okulun eksikleri tamamlandı. Anlamlı faaliyetlerinden dolayı okul idaresine ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Kurumlarda ihtiyaç dışı olan eşyalarınızı uygulamaya yükleyerek sizler de ihtiyaç sahibi okullarla buluşturabilirsiniz ya da ihtiyacınız olan malzemeleri bu uygulama üzerinden temin edebilirsiniz."