Manisa il genelindeki tüm okullarda 3. derste eş zamanlı olarak Yeşilay ve "Bağımsızlık Seferberliği" mottosuyla eğitim verildi.

Yeşilay’ın kuruluş yıldönümünde Yeşilay Haftası kapsamında Manisa’daki bütün okullarda 3. ders saatinde eş zamanlı olarak Yeşilay hakkında bilgi verilerek, farkındalık çalışması yapıldı. Yeşilay Haftası kapsamında Şehzadeler ilçesinde bulunan Gediz Anadolu Lisesi’nde 3. ders saatinde gerçekleştirilen farkındalık eğitimine Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu, Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Coşkun Durmuş ile birlikte katıldı.

Okulda 3. ders saatinde "Yerelde bağımsızlık seferberliği Manisa" mottosuyla farkındalık eğitimi gerçekleştiren Kamiloğlu, öğrencilere Yeşilay’ın 5 ayrı bağımlılık ile mücadele konularında bilgiler verdi.

Yeşilay Manisa Şube Başkanı Kamiloğlu, yapılan 3. ders farkındalık eğitimi ile on binleri aşan öğrenciye ulaşmış olduklarını ifade etti. Kamiloğlu, aynı zamanda üniversite öğrencilerine yönelik gönüllü ekiplerinin de farkındalık eğitimlerini sürdürdüğü ve öğrenciler kanalıyla da ailelere de ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kamiloğlu, "Binlerce öğrencinin aileleriyle birlikte bir farkındalık olduğu için tüm Manisa genelinde vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Manisa özelinde bir il başkanlığı olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezimize (YEDAM) ücretsiz olan 115 telefon numarasıyla vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Türkiye’de her ilde şubemiz, bazı büyük illerimizde YEDAM şubelerimiz mevcut." dedi.

Yeşilay’ın Manisa’da böyle bir etkinliği gerçekleştirmek için okullarını seçmiş olmasından mutlu olduklarını ifade eden Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Coşkun Durmuş, Yeşilay’ın ülkemizde bağımlılıkla mücadele konusunda önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından başta Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu, öğrencilere bağımlılıklarla mücadele konularında bilgiler vererek çalışmalara destek olmalarını istedi ve kısa tanıtım filmleri izletti.

Yeşilay’ın kuruluş amaçlarından bahsederek, tamamen gönüllülük esasıyla kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu kaydeden Yeşilay Manisa Şubesi Formatörü Uzman Psikolojik Danışman Esin Türkoğlu ise, "Bugün gençler bu saatte bütün Manisa’nın Milli Eğitim’e tüm okullarında aynı saatte Türkiye Bağımlılıkla Mücadele ve Yeşilay Haftası gösterimleri yapılıyor." şeklinde konuştu.

Türkoğlu, öğrencileri boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla Yeşilay Manisa Şubesi bünyesinde yer alan Yeşil Kitap Kafeye davet etti.

Eğitim sonunda Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Coşkun Durmuş tarafından Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu’na hediye takdim etti.