MASKİ Genel Müdürlüğü, şehrin çeşitli noktalarında bulunan ve doğal kaynak sularından beslenen hayır çeşmelerinin bakım onarım ve temizlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki yatırım ve projelerine devam ederken, vatandaşa ulaşan içme suyunun daha verimli ve sağlıklı olması için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ şehir merkezinde önemli bir çalışma daha gerçekleştiriyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehir merkezinde vatandaşın hizmetine sunulan ve doğal kaynak suyundan beslenen hayrat çeşmeleri ve çevresinde başladığı temizlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

“Çalışmalarımız aralıksız sürüyor”

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Şehir merkezindeki doğal kaynak suyundan beslenen hayrat çeşmelerinin idaremiz tarafından bakım onarımları ve temizliklerine geçtiğimiz günlerde başlamıştık. Temizliklerini ve bakımlarını yaptığımız hayratlar dağdan doğal olarak çıkan sulardır. Birçok vatandaşımız tarafından kullanılan hayratların insan sağlığı ve çevreyi olumsuz etkilememesi ve daha sağlıklı bir ortamda hizmet verebilmesi için temizlik birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz” dedi.