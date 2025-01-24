Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için fiziki düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Hakkı İplikçi Parkı ve Kumludere Caddesi’nde bulunan toplam 11 havuz, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yüzey yenileme çalışmalarıyla yeniden Manisalıların kullanımına sunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin fiziksel görünümünü iyileştirmek ve halkın yaşam kalitesini artırmak adına parklar, meydanlar ve sosyal alanlarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tüm ilçelerde başlatılan düzenleme ve yenileme projeleriyle vatandaşlara daha temiz, modern ve konforlu yaşam alanları sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda, yıllar içinde yıpranarak deforme olan Hakkı İplikçi Parkı’ndaki dört havuz ile Kumludere Caddesi’ndeki yedi havuz Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniledi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım ve Atölyeler Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, havuzlar modern bir görünüme kavuşturularak bölge halkının hizmetine sunuldu.

“Yenileme çalışmalarımız devam edecek”

Bakım Onarım ve Atölyeler Şube Müdürü Yılmaz Uçar, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki tüm park ve yaşam alanlarında gerçekleştirdikleri yenileme çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Hakkı İplikçi Parkı’nda ve Kumludere Caddesi’ndeki toplam 11 havuzda yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. Zamanla yıpranan bu alanları yeniden kullanıma sunarak vatandaşlarımız için daha estetik ve temiz bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Belirlenen program doğrultusunda yenileme çalışmalarımız Manisa’nın her noktasında sürecek” dedi.