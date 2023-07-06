Manisa’da dün etkili olan fırtına, yağmur ve dolu yağışının hasar tespit çalışmalarına başlandı. Sarıgöl, Alaşehir, Saruhanlı, Salihli ve Turgutlu’da etkili olan yağışların ortaya çıkardığı zarar üreticiyi büyük zarara uğrattı.

Sarıgöl ve çevresinde dün akşam saatlerinde ilçenin doğu kesimlerinde etkili olan dolu ve fırtına Baharlar Mahallesinde ekili alanlara zarar verdi. Zarar belirleme çalışmalarına Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından başlandı. Yaşanan fırtınada üzüm bağlarının üzerindeki örtüleri yırtılırken bazı asmaların devrildiği ve dolu yağışının üzüm tanelerine zarar verildiği görüldü. Yukarıkoçaklar Mahallesinde etkili olan fırtınanın ise bir sebze fidesi serasına zarar verdiği belirlendi.

Öte yandan, Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı ise mahalleyi adeta beyaza bürüdü. Fırtına, Alaşehir ve Turgutlu’da çok sayıda ağacın devrilmesine neden olurken, Salihli ve Saruhanlı’daki ekili tarım arazileri de yoğun yağıştan dolayı su altında kaldı.