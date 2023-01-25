Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il merkezindeki fırınlarda ruhsat, fiyat, gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il merkezindeki fırınlarda ruhsat, fiyat, gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Vatandaşların haklarının korunması ve sağlıklı ürün tüketmeleri açısından denetimler yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il merkezindeki fırınları kontrol etti. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları ile ürünlerin fiyatı, gramı ve hijyen kontrolünün yapıldığı denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Denetimler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, “Ekiplerimiz, il merkezindeki fırınlarda denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin gramajı, fiyatı, çalışma ortamındaki hijyen kuralları ve işyeri ruhsatları kontrol edildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak kontrollerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.