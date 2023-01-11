MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Manisa merkezde geçtiğimiz yıllarda yaptığı dere yataklarındaki ıslah çalışmaları ile rutin bir şekilde devam eden temizlik işleri bir kez daha tam not aldı. Yağışların etkili olduğu şu günlerde derelerde herhangi bir sorun yaşanmaması yürütülen çalışmaların önemini perçinledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Manisa merkezde geçtiğimiz yıllarda yaptığı dere yataklarındaki ıslah çalışmaları ile rutin bir şekilde devam eden temizlik işleri bir kez daha tam not aldı. Yağışların etkili olduğu şu günlerde derelerde herhangi bir sorun yaşanmaması yürütülen çalışmaların önemini perçinledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından kış ayları ile birlikte sel baskınları ve su taşkınlarının önüne geçebilmek amacıyla Manisa merkezde önemli dere ıslah çalışmaları yapıldı. Her yıl olduğu gibi sulama kanalları ve dere yataklarındaki rutin temizlik çalışmaları da devam etti. Yağışların etkisini arttırdığı günlerde derelerde sorun yaşanmaması Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların önemini ortaya çıkardı. Ekiplerin gece gündüz demeden hummalı bir şekilde çalışma yürüttüğü birçok noktada derelerin su akışının sağlıklı bir şekilde gerçekleştiği gözlemlendi. Özellikle yerleşim yerleri arasından geçen dere ve sulama kanallarında oluşan taşkın riskine karşı alınan önlemler takdir kazandı.

“Derelerimiz çöplük değildir”

Yapılan dere temizlik çalışmalarının tam not aldığını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “Manisa’da yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların önüne geçmek amacıyla İdare olarak gece gündüz demeden dere temizlik ve ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 ilçede ayrım yapmadan yürüttüğümüz dere temizlik ve ıslah çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam ediyor. Yaptığımız incelemeler sonrasında da şu günlerde etkili olan yağışların derelerde ciddi riskler oluşturmadığını gözlemledik. Şunu da belirtmek isterim ki vatandaşlarımız da bizlere kolaylık sağlamalılar. Derelerimiz çöplük değildir. Lütfen evsel atıklarımızı dere yataklarına atmayalım. Aksi takdirde olabilecek ciddi yağışlarda yaşanabilecek taşkınlar sonrası vatandaşlarımızın maddi kayıpları olabilir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızı bilinçli olmaya davet ediyoruz” dedi.