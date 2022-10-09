Manisa’nın Salihli ilçesinde SMA hastası 2.5 yaşındaki Duru Sağlık için Sultanlar Ligi ekiplerinden SigortaShop Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen Sardes Kupası Voleybol Turnuvası’nda şampiyon Galatasaray oldu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde SMA hastası 2.5 yaşındaki Duru Sağlık için Sultanlar Ligi ekiplerinden SigortaShop Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen Sardes Kupası Voleybol Turnuvası’nda şampiyon Galatasaray oldu.

Salihli Belediyesi’nin katkılarıyla Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen, tüm geliri Duru’nun tedavi giderlerine destek olmak için kullanılacak olan 3 gün devam eden turnuvaya SigortaShop Spor Kulübü’nün yanı sıra Galatasaray, Çukurova Belediye Adana Demirspor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor katıldı. Turnuvada rakiplerini yenen Galatasaray turnuvanın şampiyonu oldu. Aydın Büyükşehir Belediyespor’un 2., SigortaShop Spor Kulübü’nün de 3.olduğu turnuvada Galatasaray’ın kupasını ise Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam takdim etti.

Kaymakam Sağlam ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ayrıca turnuvaya katılan takımlara yeşil-beyaz forma hediye etti.