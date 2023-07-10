Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile MANULAŞ Genel Müdürlüğü, il merkezindeki akıllı durakların sayısının artırılması için çalışma başlattı. Uygulama ile toplu taşıma kullanımının daha verimli ve pratik hale gelmesinin sağlanacağı belirtildi.

Akıllı durak çalışmaları ile ilgili Manisa Ulaşım Hizmetleri Makina Sanayi ve Ticaret AŞ (MANULAŞ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından akıllı ulaşım sistemleri alanında ilimizin gelişimi için ilk aşamada şehir merkezinde başlatılan akıllı durak uygulaması ile toplu taşıma kullanımının daha verimli ve pratik hale gelmesi sağlanacaktır. Yazılımı Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve MANULAŞ tarafından kurulumu yapılan akıllı duraklar sayesinde vatandaşlar, durağa yaklaşan toplu taşıma araçlarının; hat numarası, hat adı, kalan durak ve süre bilgilerini, Manisa Büyükşehir Belediyesinin duyuru ve haberleri gibi konularda güncel bilgilere ulaşabilecektir” denildi.

Açıklamada yeni duraklar şöyle listelendi:

“İlk etapta; Ulupark, Kültür Sitesi, Şeyh Fenari Camii, Sultan Camii, Eski Devlet Hastanesi, Magnesia Avm, Kentpark, Şoförler Cemiyeti, C.B.Ü. Hafsa Sultan Hastanesi, 23 Nisan İlkokulu.”

Uncubozköy duraklarında kurulumu yapılan akıllı durakların sayısının test işlemlerinin tamamlanması sonrasında 18’e çıkarılacağı kaydedilen açıklama şöyle tamamlandı:

“Ayrıca vatandaşlarımız Android ve iOS markette bulunan Manisa Kart uygulamasında bulunan Akıllı Durak sekmesi ile tüm il genelinde bulunan duraklara yaklaşan otobüs bilgilerine ulaşabilecektir.”