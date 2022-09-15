Manisa’nın Kula ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D-300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre aksadı.

Manisa’nın Kula ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D-300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre aksadı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Manisa’nın Kula ilçesi İzmir-Ankara D-300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir’den Uşak istikametine seyir halinde olan Ali Emrah T. (37) idaresindeki 35 RE 507 plakalı Volkswagen marka Passat model otomobil, aynı yönde seyreden Abbas Y. idaresindeki 47 NK 447 dorse plakalı TIR’a arkadan çarptı. Ardından aynı yönde seyreden Koray Ç. idaresindeki 34 CSV 778 plakalı Peugeot marka otomobil, Mehmet K. idaresindeki 45 AIU 760 plakalı Ford marka ticari araca arkadan çarptı. Zincirleme kazanın şiddetiyle Volkswagen Passat model lüks otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü Ali Emrah T. (37) ve yolcu olarak bulunan Sibel T. (41), Ünal T. (46) ve Yaşar A. (63) yaralandı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre aksadı. Trafik ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışmalarının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.