Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar, zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, durdurulan şüpheli araçta ve şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 178,36 gram metamfetamin, 2,11 gram esrar, 1,11 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Araçta bulunan N.G.(34), E.Y.(41) ve B.C.(23) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.G. tutuklandı.

İki ikamete uyuşturucu operasyon yapıldı

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Narkotik ekipleri, Salihli’de tespit ettikleri iki ikamete operasyon düzenleyip arama yaptı. Yapılan aramada 20,95 gram metamfetami, 3,36 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan C.T.(34) ve K.B.(37) adli makamlarca tutuklandı.