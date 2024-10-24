Manisa’nın Alaşehir ilçesinde otomobilin yolcu indiren minibüse arkadan çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir’den Salihli istikametine seyir halindeki N.Ç. idaresindeki 38 AE 288 plakalo otomobil, aynı istikamette yolcu indiren S.Ç. idaresindeki 45 ZB 803 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 6 yolcu ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.