Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada otobüsün muavini hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah 07.00 sıralarında Y.K. yönetimindeki Varan Turizm’e ait 06 VT 386 plakalı yolcu otobüsü, İzmir-İstanbul Otoyolu Kırkağaç ilçesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüsün muavini Bektaş Algül’ün (17) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Y.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.