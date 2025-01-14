Manisa'da yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, tamamlanan 239 kamu yatırım projesinin yanı sıra devam eden 164 proje ilgili brifing alan Vali Vahdettin Özkan, ilçelerinv e kurumların taleplerini de alarak, koordinasyon gerektiren hususları değerlendirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa'da 2025 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Manisa’nın geleceği için önemli kararların alındığı toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı da katılarak, Manisa’nın daha yaşanılabilir bir kent olması için hayata geçirilen projeleri ve hedefler hakkında bilgi verdi.

Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu’ndaki kurul toplantısında Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 239 kamu yatırım projesinin tamamlandığı, 164 projenin devam ettiği, kalan projelerde ise hazırlık süreçlerinin devam ettiğini kaydederken, il genelinde devam eden yatırımlara ilişkin bilgiler aldı. Toplantıda ilçelerin ve kurumların talepleri alındı ve koordinasyon gerektiren hususlar değerlendirildi.

Vali Özkan, amaçlarının yürütülen projelerin takibini sağlayarak projeleri gerçeğe dönüştürmek olduğunu kaydederek, "Bunun içinde ilk olarak ihtiyaçlarımızı ve önceliklerimizi tespit edecek daha sonra iyileştirilmesi gereken alanlarla ilgili gerekli birimlerle koordine sağlayacağız” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hizmet odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda, daha yaşanılabilir bir kent için çalıştıklarını vurguladı.

Kurum olarak bu anlayışla önemli projelere hayat verdiklerini belirten Deste, "Toplu konuttan otopark sorunlarının çözümüne, kırsal desteklerden sosyal yardımlara kadar hayata geçirdiğimiz birbirinden önemli projelerle yurttaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek için çalışıyoruz. İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında da Büyükşehir Belediyesi olarak proje ve hizmetlerimizi paylaşıyoruz. Diğer kurumların da Büyükşehir Belediyemizden bir talepleri varsa bunları dinliyoruz. Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde Manisa’nın kalkınması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

İl Koordinasyon Kurulu toplantıları, il genelinde devam eden yatırımlara ilişkin bilgi verilmesi, ilçelerin ve kurumların taleplerinin alınması ve koordinasyon gerektiren hususların değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.