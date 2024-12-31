Manisa Valisi Vahdettin Özkan yılbaşı gecesi herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm kent genelinde tedbirlerin en üst seviyede alındığını açıkladı. Vali Özkan Manisa’da yılbaşı gecesi emniyetten 1938, jandarmadan 763, sağlık birimlerinden ise 1385 olmak üzere toplam 4 bin 86 personelin görev başında olacağını söyledi.

Manisa’da vatandaşların güvenli bir şekilde yeni yıla girmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklayan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, “2024 yılının son günlerini yaşıyoruz. Manisa’mızda vatandaşlarımızın yılbaşını huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirebilmesi amacıyla mesai arkadaşlarımızla birlikte tüm hazırlıklarımızı tamamladık.” dedi.

“Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek”

2024 yılı boyunca terör, uyuşturucu, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı ile mücadele gibi vatandaşların huzurunu tehdit eden tüm yasadışı unsurlarla mücadelede jandarma ve emniyet ekiplerinin büyük bir özveriyle çalıştığını kaydeden Vali Özkan, “2025’te de kararlı bir şekilde suç ve suçlularla mücadelemiz devam edecek. Manisa’da yeni yılda çok sayıda güvenlik personelimiz görev yapacak. Yılbaşı için alınan tedbirler kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğümüz: trafik hizmetlerinde 420 personel, 133 ekip, 18 motosiklet ile, asayiş hizmetlerinde 1518 personel, 164 ekip, 8 motosiklet ile diğer görevli ekiplerde dahil olmak üzere toplam 1938 personel, 297 ekip, 26 motosiklet, 2 drone, 1 dedektör köpek ile görev yapacaktır. İl Jandarma Komutanlığımız: 161 asayiş, 75 trafik olmak üzere toplam 236 tim ve 763 personel ile vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görev yapacaktır. Geçmiş yıllarda yaşanan olaylardan elde edilen tecrübe ile hazırlanan risk değerlendirmelerine göre ekiplerimiz ilimizin her köşesinde denetim ve kontrollerini gerçekleştireceklerdir. Bununla birlikte İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından da gerekli tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda 1385 sağlık personeli ile yılbaşı gecesinde Manisalılara hizmet vermeye devam edilecektir.” diye konuştu.

Manisa’da 10 günde 565 denetim

Ayrıca yaklaşan yılbaşı nedeniyle özellikle tüketimin artacağı satış ve toplu tüketim yerlerine tüketimin artması beklenen ürünlere yönelik gıda ve hijyen denetimlerinin de devam ettiğini belirten Vali Özkan açıklamasını şöyle tamamladı: “Bu kapsamda son 10 günde 205 kontrol görevlisi ile 565 adet denetim yapılmıştır. Fahiş fiyat artışlarına ilişkin denetimlerimiz de ekiplerimiz tarafından yapılmakta olup, vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına denetimlerimiz devam edecektir. Manisa’da yılbaşının huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirilebilmesi için görev yapacak olan tüm personelimize hayırlı görevler diliyorum. 2025 yılının tüm Manisalı hemşehrilerim ve ülkemiz için huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, Gazze başta olmak üzere dünyada birçok bölgede yaşanan savaş ve sıkıntıların sona ermesini diliyorum. Manisa’mızın tarım, sanayi, ticaret ve diğer tüm alanlarda 2024 yılında elde ettiği tüm başarılar katlanarak artsın, 2025 yılı tüm hemşehrimelerimiz, tüm ülkemiz için güzel bir yıl olsun.”