Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin halkın talepleri doğrultusunda hayata geçirdiği Yeşil Yol uygulaması, birinci ayında vatandaşlardan tam not aldı. Trafik akışını hızlandıran, güvenliği arttıran uygulama sayesinde sürücüler ve yayalar artık çok daha rahat bir ulaşım gerçekleştiriyor.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Yeşil Yol uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte yolların daha düzenli hale geldiğini ve istedikleri noktalara daha kısa sürede ulaşabildiklerini ifade eden Manisalılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti. Daha önce uzun yolları dolaşmak zorunda kalan sürücüler, yeni düzenleme sayesinde trafik çilesinden kurtulduklarını belirtti. Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ulaşım alanında iyileştirme çalışmalarına ve denetimlere devam edeceklerini belirtti.

Trafik Rahatladı Güvenlik Arttı

Yapılan değişiklikten duydukları memnuniyeti dile getiren Eczacı Mehmet Döşemeci, “Yolun açılması esnaf için de iyi oldu. Önceki döneme göre çok çok iyi oldu. Ferdi Başkan’dan Allah razı olsun” dedi.

Uygulamanın trafiğin akışını hızlandırdığını ifade eden Nuriye Özbilgi, “Eskiden sıkıntı yaşıyorduk, kazalar da oluyordu. Tek yönlü olduğu için trafik de sıkışıyordu. Şimdi akış eşitlendi. Fazlasıyla memnunum. Başkanımızı çok seviyoruz. Devamlı başımızda dursun, hiç gitmesin. Sağ olsun çok güzel şeyler yapıyor. Özlediğimiz insanmış geç kalmış gelmekte” diye konuştu.

Market işletmecisi Ahmet Ongan ise “Uygulama çok iyi oldu. Böyle daha iyi. İstediği zaman insanlar çıkıp gidebiliyor. Sadece otobüse ait yol olur mu böyle? Başkanımızın böyle yapması çok mantıklı oldu. Kaç tane kaza olmuştu. Allah yolunu açık etsin. Çok güzel bir şey yaptı. Manisa’ya faydalı oldu” ifadelerini kullandı.

Lokanta işletmecisi Bilal Savurgan, “Trafik şu an rahatladı, çift yönlü olması öncekine göre daha iyi oldu. Trafik akıcı şekilde ilerliyor. Artık sadece halk otobüsleri değil de herkes kullanıyor. Biz de kullanıyoruz, otobüsler de kullanıyor. Ferdi Başkan’a yaptığı uygulamadan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Hasan Şimşek ise “Önceden tek yönlü olduğu için trafik sıkışıp çift sıra oluyordu. Yollar kalabalık oluyordu. Şu an daha rahat, burada işi olsa aşağı yollardan dolanıyordu. Şu an daha rahat şekilde işini görüyor. Başkanımıza başarılar diliyorum, iyi şeyler yapıyor” diye konuştu.