Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni yılın huzurlu ve güvenli ortamlarda karşılanmasını sağlamak ve halk sağlığını korumak üzere yılbaşı gecesinde de denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Eğlence mekanları ve fırınlara yönelik denetimler yapan zabıta ekipleri, kaldırımlara park edilen motosikletlerle ilgili de işlem yaptı.

Sokak ve caddelerde yapılan ışıklandırma çalışmaları ile kenti yeni yıla hazırlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, paylaşılan heyecana gölge düşmemesi için denetimlerini de sıkı şekilde sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, halkın sağlık, güvenlik ve huzurunu korumak için 31 Aralık akşamı başladıkları denetimleri yeni yılın ilk saatlerine kadar sürdürdü. Eğlence mekanları ve fırınlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra kaldırımlara park edilen ve ulaşımı olumsuz etkileyen motosikletler ile ilgili işlem yapıldı.

EĞLENCE MEKANLARI KONTROL EDİLDİ

Yeni yıl için birçok etkinlik ve program hazırlayan eğlence mekanlarını denetleyen Zabıta ekipleri, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve olası olumsuzlukların önüne geçmek için işletmelerde kontrollerini gerçekleştirdi. Fiyat tarifelerinden gıda ürünlerine, belgelerden hijyen koşullarına kadar birçok konuda yapılan kontrollerde kural ihlali yapan işletmelere uyarı yapıldı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla fırınları da denetleyen Zabıta ekipleri gramaj, fiyat tarifesi, hijyen koşulları ve gerekli belgeleri kontrol ederek eksiklik tespit edilen işletmelere uyarıda bulundu.

MOTOSİKLETLER KALDIRIMLARDAN KALDIRILDI

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde yayaların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanması için denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğinde yapılan denetimlerde motosikletlerin kaldırımları işgal etmesi önlendi. Kural ihlali yapan motosiklet sahipleri hakkında idari para cezası uygulandı.