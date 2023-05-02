Manisa’nın ev sahipliğinde yapılan Okul Sporları Satranç Grup Finalleri tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde yapılan Okul Sporları Satranç Grup Finalleri, Türkiye şampiyonasına katılacak olan takımların belli olmasıyla tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılan küçükler, yıldızlar ve gençler satranç grup müsabakalarına 8 ilden 360 sporcu katıldı. Büyük heyecanın ve çekişmenin yaşandığı mücadelelerin sonunda küçükler genel kategoride birinci Çanakkale Özel Bahçeşehir Ortaokulu, ikinci İzmir Özel Bahçeşehir Ortaokulu ve üçüncü Edirne Özel Ortaokulu oldu. Küçük kızlarda ise birinci Balıkesir Yarış Ortaokulu, ikinci Aydın Fatih Ortaokulu ve üçüncü Çanakkale Özel Bahçeşehir Ortaokulu oldu. Yıldızlar genel kategoride birinci İzmir Güzelyalı Ortaokulu, ikinci Edirne Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, üçüncü Manisa Özel Salihli Bahçeşehir Ortaokulu ve dördüncü Edirne Rasim Ergene Ortaokulu oldu. Yıldız kızlar kategorisinde ise birinci Balıkesir Yarış Ortaokulu, ikinci Manisa Özel Salihli Ortaokulu, üçüncü Aydın Fatih Ortaokulu ve dördüncü Edirne Hacıdanişment Ortaokulu oldu. Gençler genel kategoride birinci İzmir Özel Amerikan Koleji, ikinci İzmir Çiğli Fen Lisesi, üçüncü Manisa Halil Kale Fen Lisesi, dördüncü Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi ve beşinci Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi oldu. Genç kızlarda ise birinci İzmir Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi, ikici İzmir Bornova Anadolu Lisesi, üçüncü Manisa Turgutlu Anadolu Lisesi, dördüncü Edirne Lisesi, beşinci Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgelerini Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Buldu, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Okul Sporları İl Tertip komitesi ve Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından verildi. Dereceye giren takımlar, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.