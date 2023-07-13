Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Yalnız Değilsiniz’ sosyal sorumluluk projesi ile sadece son bir buçuk yılda 31 bin hizmet sayısına ulaştı. Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş da, bu projeden faydalanan 86 yaşındaki Sami Altaş’ı evinde ziyaret etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı her hizmetle Manisalıların yanında olmaya devam ediyor. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi de her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu çerçevede sadece son bir buçuk yılda 31 bin sayısına ulaşılan hizmet sayesinde yaşlı, kimsesiz, engelli, şehit yakını, gazi ve çalışma saatleri nedeniyle hizmet binalarına gelemeyen vatandaşın işlemleri kısa sürede yapıldı. Bu çerçevede Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş da Şehzadeler ilçesine bağlı 2. Anafartalar mahallesinde ikamet eden 86 yaşındaki Sami Altaş’ı şube müdürü Nedim Başer ve yetkili personel ile birlikte evinde ziyaret etti, su yükleme işlemini gerçekleştirdi, istek ve taleplerini dinledi. Sami Altaş’a her zaman yanlarında olduklarını belirten Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti.

Çalışmadan çok memnun olduğunu belirten Sami Altaş, memnuniyetini ifade ederek, “Abone çalışanlarından çok memnunum. ‘Yalnız Değilsiniz’ ekibinden bir şey istediğimde hemen yapıyorlar. Düzenli olarak beni kontrol ediyorlar. Su ile ilgili herhangi bir işlem yapmak istediğimde hızlı bir şekilde çözülüyor. Ekipler çok güler yüzlü ve bizlere yardımcı olmak için canla başla çalışıyorlar. Çok mutluyuz. Allah Cengiz Başkandan razı olsun, çok güzel bir hizmet alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aboneler, MASKİ ile ilgili işlemlerini yapmak için evlerinden özel araçla alınarak hizmet binasına getiriliyor. Hizmet binalarına gelemeyecek durumda olan vatandaşın işlemleri ise evlerinde yapılıyor. 185 Çözüm Merkezi’ni arayarak durumlarını ileten vatandaşlar hizmetten kolaylıkla faydalanabiliyor.

Vatandaşlardan gelen her talebe hızlı bir şekilde dönüş yaptıklarını belirten Daire Başkanı Talip Akbaş, “‘Yalnız Değilsiniz’ projesiyle sadece son bir buçuk yılda 31 bin hizmet sayısına ulaştık. Yaşlı, engelli veya buraya gelmekte sıkıntı çekecek vatandaşlarımıza hizmet ulaştırmak adına bu projemizi başlatmıştık. Abonelerimizi ya evlerinden alıp kurumumuza getiriyoruz ya da evlerinde işlemlerini yapıyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek adına, onları yormamak adına, hemşerilerimizi sıkıntıya düşürmemek adına yapılmış bir çalışma. Her yıl daha da çok abonemize ulaşıyoruz. 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.