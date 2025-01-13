Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa’da toplam değeri 44 milyar 818 milyon TL olan 488 kamu yatırım projesinin yürütüldüğünü söyledi.

İl genelindeki kamu yatırımları ile devam eden iş ve işlemlerin koordineli bir şekilde sürdürülebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 2024 yılı kamu yatırım projeleri uygulama sonuçları değerlendirilerek, koordinasyon çalışmalarının tespitini amaçlayan konular görüşüldü. Vali Vahdettin Özkan başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vahdettin Özkan, “Bugün, kamu kurum ve kuruluşlarımız, diğer meslek kuruluşlarımızla birlikte 2024 yılı çalışmalarımızı ve 2025’te neler yapmamız gerektiğini değerlendirmek üzere toplandık. Amacımız yürütülen projelerin takibini sağlayarak hedeflerimize ulaşmak, projelerimizi gerçeğe dönüştürmek. Bunun içinde ilk olarak ihtiyaçlarımızı ve önceliklerimizi tespit edecek daha sonra iyileştirilmesi gereken alanlarla ilgili gerekli birimlerle koordine sağlayacağız” dedi.

‘Manisa için çalışmalarımızı ortak hedeflerimiz doğrultusunda sürdüreceğiz’

Toplantının esas itibariyle devlet yatırım programında yer alan projelerin gerçekleştiriliş durumlarının fiziki olarak ne aşamada olduğunu değerlendirmek ve gerçekleşmeyen projelerin gerçekleşmeme sebeplerini ele almak amacı taşıdığını söyleyen Vali Özkan, “2024 yılında ilimiz mülki sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin gerçekleştirdiği kamu yatırımları dolayısıyla teşekkür ediyorum. 2025 yılı için de temennim, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini daha da artıracak projelerin daha etkin, verimli ve yaygın bir şekilde hayata geçirilmesidir. Hep birlikte, ortak bir hedef doğrultusunda çalışmalarımızı daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Vali Özkan, Manisa’da devam eden yatırımlara ilişkin yaptığı açıklamada, “2024 yılında ilimiz mülki sınırlarında icra edilen devlet yatırım programı kapsamında 488 kamu yatırım projemiz var. Bu projelerden 329’u kamu yatırımcı kuruluşları rehberliğinde yürütülmektedir. 159 projemiz de belediyelerimiz tarafından yürütülmektedir. Bütün bu projelerin tekabül ettiği finansal toplam değer ise 44 milyar 818 milyon TL. Yani 45 milyar TL’ye yakın. Önceki yıllarda 6,5 milyar TL harcama yapılmış. Bu sene 11 milyar TL’ye yakın bir ödenek ayrıldı ve bu ödeneklerin yüzde 80’den fazlası halihazırda harcanmış durumda. Bu projelerimizden 239’u tamamlanmış durumda ve devam eden 164 projemiz var. İhale aşamasında olan 16 projemiz var. Hazırlık süreci devam eden 50’ye yakın projemiz var” dedi.

Toplantı, il genelinde devam eden yatırımlara ilişkin bilgi verilmesi, ilçelerin ve kurumların taleplerinin alınması ve koordinasyon gerektiren hususların değerlendirilmesi ile sona erdi.