Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği açık kasa kamyonet takla atarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği açık kasa kamyonet takla atarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.50 sıralarında Kızılçukur Mahallesi sınırları içinde Sarıgöl-Buldan karayolunda meydana geldi. Buldan yönünden Sarıgöl istikametine seyretmekte olan Fevzi Can H. (20) yönetimindeki 45 SB 1833 plakalı açık kasa kamyonet yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Kaza ihbarının hemen ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri ulaştı. Meydana gelen kazada sürücü F.C.H. yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Demir Ubus (64) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.