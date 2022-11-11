Manisa’nın Salihli ilçesinde vinç halatının kopması sonucu meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa’nın Salihli ilçesinde vinç halatının kopması sonucu meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 666. Sokak’ta iş makinesi üretilen iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Ali Karaca’ya (50) ait iş yerine kamyonet ile demir levhalar geldi. Karaca’da kendisine ait vinç ile kamyonetteki demir levhaları indirdiği esnada vincin halatı koptu. Halatın kopması sonucu demir levhaların çarptığı Karaca, yere düşüp ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karacayı Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karaca tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Karaca’nın cansız bedeni İzmir Adi Tıp Kurumuna gönderildi.

Salihli sanayisinin sevilen isimlerinden olan Karaca’nın Kemerdamları Mahalle Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.