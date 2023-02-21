Manisa İl Jandarma Komutanlığı Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), "Kökünü Kurutma Operasyonları" çerçevesinde operasyon düzenledi. Ekipler tarafından takibe alınan araç içerisindeki şahıslar, takip edildiklerini anlayınca ellerindeki uyuşturucuları poşetleyerek araçtan dışarı attı. Ekiplerin takibi sonucu araç durdurulurken; E.C., A.U. ve V.T. gözaltına alındı. Araç içerisinden atılan poşette 2 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

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