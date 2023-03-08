Manisa’nın Akhisar ilçesinde emniyet güçleri tarafından 3 ayrı ikamette yapılan aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde emniyet güçleri tarafından 3 ayrı ikamette yapılan aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

18 yıllık cinayetin sanığı: "Allah berat kandilinde herkesi affetti. Ben niye cezaevinde yatıyorum?" 18 yıllık cinayetin sanığı: "Allah berat kandilinde herkesi affetti. Ben niye cezaevinde yatıyorum?"

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 3 ikamette yapılan aramalarda: 0,65 gram metamfetamin maddesi, 7 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi ve 5 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili Y.G. (37), I.D.(29), B.Ü.(21), T.G.(24), A.A. (24), V.A. (28), S.E.(39), S.A. (40) ve M.D. (29) isimli 9 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.