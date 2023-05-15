Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il genelinde son bir haftada yapılan uyuşturucu çalışmalarında 66 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik olarak 8-15 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 66 şüpheli şahıs yakalanırken, şüphelilerden 5’inin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Yapılan çalışmalarda 224 adet sentetik ecza hapı, 165 gram metamfetamin maddesi, 132 gram sentetik kannabinoid, 45 gram esrar, 50 kök kenevir bitkisi, 25 gram eroin, 11 adet extacy hap, 1 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 4 bin 400 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği açıklandı.