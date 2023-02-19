Manisa’nın Soma ilçesinde üzerinde ve ikametinde uyuşturucu maddeler ele geçirilen şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa’nın Soma ilçesinde üzerinde ve ikametinde uyuşturucu maddeler ele geçirilen şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 31 gram esrar maddesi, 2 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. G.Ö. (29) isimli şüpheli şahıs ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. G.Ö., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.