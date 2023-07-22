Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bir araç içerisinde yapılan aramalarda 252,56 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F. K. (26), G. A. (31), S. G. (25), M. S. (25) ve S. G. (24) isimli 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.