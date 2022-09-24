Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.D. (40), B.O. (23) ve E.S. (31) 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik ilçe genelinde operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 3 gram metamfetamin, 2 gram eroin maddesi, 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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Manisa’nın Salihli ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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