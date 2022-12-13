Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Turgutlu ilçesinde durdurulan araçta arama yapan ekipler 4 parça halinde 2 kilo 159 gram skunk maddesi ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan N.A. (25) ve H.T. (64) isimli 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A. ve H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.