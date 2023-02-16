Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen fiziki takip neticesinde yapılan aramada 1 şüphelinin üzerinde 0,50 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Şahsın sorgusunda, maddeyi satan kişinin H.E. (34) olduğunun öğrenilmesi sonrası ikametine baskın düzenleyen ekipler, 4,91 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet ecstasy hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 9 bin 655 TL ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan H.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.