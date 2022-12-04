MANİSA (İHA) – Manisa’da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Turgutlu, Alaşehir ve Akhisar ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi.

MANİSA (İHA) – Manisa’da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Turgutlu, Alaşehir ve Akhisar ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri istihbarat çalışması sonucu durdurduğu bir araçta, 3 parça halinde 36,14 gram metamfetamin maddesi, 1,05 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili K. G. (23) ve U. Ç. (25) isimli 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince durdurulan araçta yapılan aramada da 112 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili M. Ö. (24) ve Y. G. (21) isimli 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde ise son 3 gün içerisinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması ve önleyici devriyelerdeki kontrollerde 3 ayrı araçta yapıldı. Aramalarda; 13.5 gr esrar, 2 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat, 2 adet hap, 1 adet plastik tüp içinde tanımlanamayan sıvı, 1 adet bıçak, kaba üst aramalarında 15 gram esrar ele geçirilirken, 11 şüphelinin ifadesi alınmış, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada da 81 gram kubar esrar, 2 kök kenevir, 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.