Manisalılara daha konforlu, daha hızlı ve erişilebilir bir toplu taşıma hizmeti sunmak amacıyla önemli düzenlemelere imza atıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in öncülüğünde, sosyal belediyecilik anlayışıyla başlatılan yeni dönemde, il genelindeki toplu taşıma hizmeti önemli ölçüde iyileştirildi. Kent genelinde hizmet veren toplu taşıma kooperatifleri ile yapılan anlaşmalar kapsamında, kooperatifler, güzergâhlarını genişletti ve sefer sıklığını artırdı. Bu çerçevede, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların ücretsiz seyahat hakları il genelinde yeniden tanındı. Ayrıca, sefer sayılarında yüzde 20’lik bir artış sağlandı.

Şehir Merkezinde Önemli İyileştirmeler

Manisa merkezde hizmet veren 155 No’lu Şehir İçi Özel Halk Otobüsü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, öğrenci ve mesai saatlerinde sefer aralarını 5 dakikaya düşürdü. Bu düzenleme kapsamında filoya 14 yeni araç eklenirken öğleden sonra sefer sayıları artırılarak toplamda 18 araca çıkıldı. Diğer tüm hatlarda da sefer sayıları yüzde 20 oranında artırıldı.

Şehzadeler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından yapılan değişikliklerle 95 No’lu hat kaldırıldı, 127 No’lu hattın başlangıç noktası genişletildi ve sefer saatleri iki katına çıkarıldı. Şehir Hastanesi güzergâhını kullanan hatlara eklemeler yapılarak yeni bir hat oluşturuldu.

“Manisalıların Yaşamına Katkı Sunmaya Devam Edeceğiz”

Toplu taşıma alanında gerçekleştirdikleri düzenlemelerle, şehir genelinde ulaşımın kalitesini arttırdıklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Artan sefer sayıları, genişleyen güzergâhlar ve yapılan iyileştirmeler, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırırken özellikle öğrenciler ve çalışanların ulaşımını daha hızlı ve konforlu hale getirdi. Yaptığımız düzenlemelerle ulaşımda halkımızın yaşamını kolaylaştırdık, esnafımızın yüzünü güldürdük. Bu çalışmaları başlatırken, geçilmeyen sokak, girilmeyen mahalle, ulaşılmayan bir yer nokta kalmasın dedik. Katılımcı ve sosyal demokrat bir anlayışla Manisalıların yaşamına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni Sisteme Göre Kooperatiflerce İlçelerde Yapılan Düzenlemeler Şu Şekilde:

Akhisar: 5 No’lu hattın güzergâhı Bilal Habeşi Camii’ne kadar uzatıldı. Tüm hatlarda sefer sayıları iki katına çıkarılırken, okullar bölgesine hizmet veren hatlarda da ilave seferler eklendi. Okullar bölgesine hizmet veren 67 ve 69 numaralı hatlarda sefer sayılarını arttırdı. 72 ve 74 numaralı hatların da okullar bölgesine güzergahına eklenmesi ile öğrencilerin daha hızlı ulaşım sağlamaları hedeflendi. Yüzde 15 oranında arttırılan sefer sayıları ile Akhisar’da ulaşımın hızlanması bekleniyor.

Alaşehir: Tüm hatlarda taşımacılık hizmeti yüzde 10 artırıldı. Bazı hatlarda haftanın belirli günlerine ilave seferler eklendi. 220 ve 222 No’lu hatlara salı gününe 3 sefer eklenirken 223 No’lu hatta ise salı ve cuma günü ilave sefer eklenerek ulaşım güçlendirildi.

Gölmarmara: Sefer sayılarında yüzde 25 artış sağlandı. Ozanca-Akhisar hattına günlük i2 yeni sefer eklenerek ulaşım daha etkin hale getirildi.

Kırkağaç: Sefer sayıları yüzde 10 arttırıldı

Kula: Hafta içi 2 gün çalışan özel halk otobüsü çalışma günleri 5 güne çıkartıldı. Kula-Sandal-Gökçeören-Salihli güzergahında günde 2 olan sefer sayısı 2’inci aracın devreye alınmasıyla birlikte 4’e çıkartılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Salihli ilçesinde de özellikle Kale-Kemer hattında haftanın 5 günü sefer düzenlenmeye başlandı. Kavaklıdere Mahallesi’nde talep üzerine sefer sayısı 4’e çıkartılmış, Salihli’ye gelen toplu ulaşım araçlarının Salihli’deki güzergâhları değiştirilerek şehir merkezinden garaja gidişleri sağlandı.

Saruhanlı: Manisa’ya olan son sefer saati yeni düzenleme ile 00:45 olarak belirlendi. Gümülceli hattına Manisa’dan 17:30’da ilave araç eklenirken Manisa-Saruhanlı mahallelerine giden araçlarda aktarma kaldırıldı. Dilek/Kemiklidere-Akhisar hattına ilave yapılırken hafta içi karşılıklı 3 sefer olarak sefer sayılarında artışa gidildi. Araçların kalkış yerleri eski garaj olarak yeniden güncellendi.

Soma: Yüzde 15 oranında sefer sayılarının arttırıldığı Soma’da, Cenkyeri-Avdal-Soma hattına çarşamba günleri ilave 8 sefer eklenerek, ulaşım hızlandırıldı. Çaltık Mahallesi güzergahında değişikliğe gidildi ve 06:45 ve 00:00 saatleri arasında ulaşımda hizmet vermeye başlandı. Turgutalp Mahallesi TOKİ konutlarına ek seferler ilave edilirken, Balcı mahallesine ise toplu taşıma hizmeti başladı. Ulaşımın rahatlaması için araç ilavesi yapılıp ilave seferler eklendi.

Turgutlu: Turgutlu ilçesinde ise tüm hatlarda seferler ortalama yüzde 10 arttırıldı ve okul saatlerine göre ilave 4 sefer eklemesi gerçekleştirildi.