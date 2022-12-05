Manisa’nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen kazada traktörü ile uçuruma yuvarlanan çiftçi yaralandı.

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen kazada traktörü ile uçuruma yuvarlanan çiftçi yaralandı.

Olay, Ahmetli ilçesi kırsal Hacıköseli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede çiftçilik yapan Halil Kuş idaresindeki 45 TZ 719 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından bulunduğu yerden yaralı olarak çıkartılan Halil Kuş, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.